Dan Carter connaît ses premières gloires dans la franchise néo-zélandaise des Crusaders en Super 12 (puis Super 14). Déjà considéré comme un demi d'ouverture d'exception, il remporte quatre fois la prestigieuse compétition en six ans. Une performance monstrueuse. Avec sa province de Canterbury, il gagne aussi trois championnats domestiques (2001, 2004, 2009).

Dan Carter a fait un premier passage chez les Crusaders de 2003 à 2008Icon Sport

Pour la saison 2008-2009, c'est en tant que véritable star que le Néo-Zélandais rejoint la France et Perpignan. Mais après un plaquage, il se blesse gravement au tendon d'Achille et reste de longs mois en dehors des terrains. Finalement, il ne joue que 4 matchs de Top 14 avec l'Usap mais remporte quand même le Bouclier de Brennus avec les Catalans. Une expérience frustrante dans l'ensemble mais prolifique en termes de palmarès.

Carter fait un bref passage à Perpignan, mais gagne quand même le championnatIcon Sport

Après les déceptions de 2003 et 2007, Carter poursuit son rêve de Coupe du monde avec les Blacks en 2011. Mais après deux matchs disputés en poule, le numéro 10 se blesse aux adducteurs et doit être remplacé dans le groupe néo-zélandais par Colin Slade. Au final, les All Blacks remportent le titre à domicile et Carter obtient son premier trophée mondial, au goût d'inachevé. En 2015, il est bien présent lors de la victoire des siens, avec notamment un drop mémorable en finale qui vient doucher les espoirs australiens.

Cartrer soulève le trophée Webb Ellis après une grosse performance personnelle en finaleIcon Sport

Entre temps, Carter est revenu chez les Crusaders en Super Rugby mais ne parvient pas à remporter la compétition comme il l'avait fait lors de son premier passage. Il perd même deux fois en finale, contre les Reds (2011) et les Waratahs (2014). En 2014, il se blesse d'ailleurs pendant la grande finale.

Lors de son deuxième passage chez les Crusaders, Carter ne gagne pas le Super Rugby et se blesse même plusieurs fois lors de moments importantsIcon Sport

En 2015, il revient en France et rallie le Racing 92. Le demi-d'ouverture éclabousse le championnat de France de sa classe et son talent. Comme à Perpignan 7 ans plus tôt, il remporte le Bouclier de Brennus en 2016... en Catalogne et à Barcelone. Finaliste de deux Coupe d'Europe, il restera dans l'hexagone jusqu'en 2018.

Carter est de nouveau champion de France avec le Racing 92Icon Sport

En 2015, Carter est aussi élu meilleur joueur du monde par World Rugby. C'est la troisième fois qu'il remporte cette distinction après 2005 et 2012. C'est le seul, avec son compatriote Richie McCaw, à remporter trois fois le prix.

Dan Carter élu meilleur joueur du monde en 2015 - 1 novembre 2015AFP

Dan Carter débute ensuite sa fin de carrière au Japon, chez les Kobelco Steelers. Il y reste un an... le temps pour lui de remporter le championnat national en écrasant la concurrence.

Dan Carter rejoint les Kobelco Steelers pour entamer sa fin de carrièreOther Agency

En 2020, Carter finit sa carrière aux Blues en compagnie notamment de son successeur chez les Blacks : Beauden Barrett. Il ne jouera aucun match avec la franchise d'Auckland et met fin à sa carrière le 20 février 2021, à presque 39 ans.