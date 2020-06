La pratique du rugby en Colombie ne cesse de s’accroître et la Fédération (FeCo) a récemment élaboré un plan de développement pour accompagner cette croissance. Cela est passé notamment par la création et le financement d’une franchise (Cafeteros) pour la toute nouvelle SuperLiga americana, une compétition professionnelle continentale d’Amérique du Sud qui regroupe des équipes argentine, uruguayenne, chilienne, paraguayenne et brésilienne.

Pour accompagner et soutenir cette structuration, le gouvernement local a décidé de verser une aide exceptionnelle de 300 000 dollars (environ 270 000€), dans l’optique des jeux Olympiques 2024 ou 2028. Cette dotation exceptionnelle financera en particulier la construction de quatre centres de formation à travers tout le pays (un cinquième sortira de terre à Cali en 2022). Ils seront basés à Bogotá, Cúcuta, Pereira et sur côte des Caraïbes (siège à définir).

Pour franchir une nouvelle étape, la Colombie veut continuer à s’inspirer du modèle argentin et, pourquoi pas un jour, rivaliser.