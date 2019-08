Avec des "si", on coupe du bois et on refait le monde. Mais..."SI" le Japon remporte son match contre les Etats-Unis dans le cadre de la Pacific Cup et "SI" dans le même temps l'Argentine s'incline face à l'Afrique du Sud pour le dernier match de Rugby Championship, le Japon entrerait dans le top 10. Une place historique, pour ceux qui, aujourd'hui, pointent à la onzième place, devant les Tonga et l'Italie.

Du mouvement dans le classement

Le rugby évolue, avec lui, des nations émergent. Par le passé, le Canada semblait tenir la corde pour devenir la prochaine grande nation du rugby mondial, avant finalement de s'écrouler. Aujourd'hui les Fidji s'imposent un peu plus et le Japon tente une évolution rapide pour marquer ce sport au fer rouge. C'est un pari presque réussi. Lors du match nul face aux Français en 2017, 23-23, on avait pu croire à une erreur de parcours des Bleus mais il n'en était rien, le Japon est bel et bien un nouveau pays de rugby.

La semaine dernière les hommes de Jamie Joseph ont disposé des Fidjiens 34-21. Un succès qui leur permettait de passer devant la Géorgie, les Etats-Unis, l'Italie et les Tonga au classement World Rugby.

Ils ne sont pas les seuls à pouvoir grimper au classement

La France aussi peut dépasser les Écossais lors de la confrontation directe le 17 août prochain, passant d'une triste huitième place à une septième plus significative. Ce qui permettrait d'avoir un peu de soleil dans un rugby français un peu terne.

Mais la vraie sensation serait de voir les Blacks se faire détrôner de leur place de numéro un. Un trône qui a rarement été chipé. Une équipe est en mesure de le faire, le Pays de Galles. "SI" ces derniers s'imposent en Angleterre et "SI" les Blacks s'inclinent face aux Australiens, l'exploit aura bien lieu pour les coéquipiers de Alun Wyn Jones.