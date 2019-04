Christian Wade avait annoncé il y a quelques temps son désir de tenter une reconversion dans le sport roi aux Etats-Unis et avait entamé une préparation poussée pour cela en bénéficiant de "l'International pathway program" de la NFL qui permet à des athlètes de haut niveau de tenter l'expérience du football américain. Les choses se sont accélérées pour l'ailier qui devait intégrer la draft et venait de participer à des Pro Days en Floride. Il évoluera au poste de coureur et, s'il n'est le premier joueur de rugby à tenter l'expérience, il est en tout cas le premier international à le faire.