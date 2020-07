Le centre Ben Te'o et l'arrière Mike Brown n'ont toujours pas enterré la hache de guerre. On se souvient que l'an passé, les deux hommes avaient eu un gros incident sur fond de soirée alcoolisée. Eddie Jones les avait privés tous les deux du voyage au Japon. "On ne s'est pas recroisés depuis. On ne s'est pas reparlés. Pour moi, ce n'était pas une affaire grave, je ne me suis pas réveillé le matin en me disant ça. Mais Eddie Jones m'a appelé pour me dire qu'il ne m'amènerait pas au Japon." a confié Ben Te'o à BT Sport. Ex de Worcester et brièvement de Toulon, il joue actuellement pour les Bisbane Broncos en NRL. On sait que les deux hommes avaient eu une altercation lors d'une soirée censée renforcer les liens des Anglais en stage avant la Coupe du Monde. Mike Brown non plus n'a pas fait le Mondial. L'arrière des Harlequins n'a jamais voulu parler de ce qui s'était réellement passé. Il s'est contenté de déclarations sibyllines.