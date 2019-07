Le joueur de 22 ans a marqué huit essais en 10 rencontres depuis le début de sa carrière internationale, débutée face à Samoa en 2017. "Rester dans le rugby néo-zélandais est très important pour moi, a-t-il expliqué. J'apprécie jouer avec mes coéquipiers et j'ai des attentes, des objectifs que je veux encore atteindre en Nouvelle-Zélande." Si Barrett est donc sûr de rester en Nouvelle-Zélande pour les trois prochaines années, son avenir chez les Wellington Hurricanes, son équipe en Super Rugby, est encore incertain. Son contrat inclut une option pour changer d'équipe à la fin de la saison prochaine et Barrett a déjà fait savoir qu'il aimerait bien rejoindre un de ses grands frères, qui évoluent aussi dans le championnat.

Scott Barrett, 25 ans, joue avec les tenants du titre, les Canterbury Crusaders, alors que Beauden, 28 ans, est désormais chez les Auckland Blues. Steve Hansen, le sélectionneur des All Blacks, a affirmé qu'un "bel avenir" attendait Jordie Barrett, qui peut jouer à plusieurs postes : "C'est un jeune joueur exceptionnel et talentueux, qui donne tout avec les All Blacks et qui saisit chaque opportunité", a-t-il affirmé.