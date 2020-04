Ce serait l'occasion pour ces Wallabies de compenser la baisse de salaire, qui doit être actée en début de semaine prochaine par leur Fédération. Parmi les joueurs dont le nom circule sur le marché, on retrouve le capitaine Michael Hooper, le centre Tevita Kuridrani, l'ouvreur Matt Toomua ou encore l'arrière Dan Haylett-Petty. Les piges seraient autorisées pour une durée de six mois. D'après la presse australienne, les internationaux australiens ne pourraient pas rejoindre le Top 14 : seuls le Premiership et la Top League ont été retenus par l'ARU comme possibles destinations. Les joueurs devront être rentrés au pays pour disputer la tournée de juillet 2021 avec leur sélection.