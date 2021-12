C'est une affaire que seuls les réseaux sociaux peuvent résoudre, et Andrea Lo Cicero l'a bien compris. L'ancien pilier de 45 ans, passé par le Stade toulousain et le Racing 92, s'est lancé dans une recherche insolite cette semaine, sur la toile. Il appelle les internautes à retrouver une certaine Miriam, qui aurait aujourd'hui 26 ans. Cette jeune femme est en fait le nouveau-né qu'il porte sur la photo publiée sur ses différents réseaux sociaux. L'homme aux trois Coupes du monde et aux 103 sélections était en effet bénévole à la Croix Rouge à Catane (Sicile) du temps où il jouait chez les Amatori Catania, à 19 ans.

"J'espère que le partage sur les réseaux sociaux pourra m'aider. Je vous raconte l'une des expériences les plus belles, touchantes et émouvantes de ma vie, celle de faire naître un bébé prématuré quand j'étais bénévole à La Croix Rouge. Miriam : 3,350kg/50cm" a-t-il déclaré.

L'histoire de Miriam, c'est aussi celle du "Barone", puisque celui-ci, à bord d'une ambulance, a aidé sa mère la nuit où elle a accouché de cet enfant prématuré, un soir de printemps 1995 à l'hôpital Santo Bambino de Catane. Aujourd'hui animateur TV, la légende du rugby italien a donc pris cette affaire à coeur. Dans son message, il résumait : "J'espère un jour pouvoir rencontrer Miriam".