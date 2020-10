Eddie Jones a convoqué 26 joueurs pour une premier stage d'avant les tests de l'automne. Cette liste ne comporte aucun joueur des trois clubs anglais qui n'ont pas encore fini leur saison, à savoir Exeter, les Wasps et Bristol qualifiés pour les finales européennes et nationale. Eddie Jones a dû compenser l'absence sur blessure de Manu Tuilagi, le centre de Sale, il a été remplacé par Ollie Lawrence, le centre de Worcester. Dans cette liste, figurent douze néophytes dont Tom De Glanville, demi d'ouverture de Bath, dont le père Phil fut capitaine du XV de la Rose dans les années 90. Alex Dombrandt, le troisième ligne des Harlequins a aussi été (enfin) convoqué. Il est très fort depuis deux saisons avec son club, mais à la surprise générale, Eddie Jones l'avait toujours ignoré.

Ce dernier a aussi annoncé que plusieurs joueurs rejoindront le camp plus tard, après une période de repos, il s'agit de Anthony Watson et Jonathan Joseph (Bath), Joe Marler (Harlequins) et Mako Vunipola (Saracens). Parmi les absents notables de ce groupe, les médias citent le demi de mêlée de Bath, Ben Spencer (ex-Saracens). Malgré d'excellentes performances, Eddie Jones ne semble pas apprécier ses qualités.

Avants

Tom Curry (Sale Sharks), Alex Dombrandt (Harlequins)*, Tom Dunn (Bath)*, Ellis Genge (Leicester Tigers), Jamie George (Saracens), Joe Heyes (Leicester Tigers)*, Ted Hill (Worcester Warriors), Maro Itoje (Saracens), Simon Kerrod (Harlequins)*, Beno Obano (Bath)*, David Ribbans (Northampton Saints)*, Billy Vunipola (Saracens), Mark Wilson (Newcastle Falcons).

Demis

Owen Farrel (Saracens), George Ford (Leicester), Tom De Glanville (Bath)*, Willi Heinz (Gloucester), Ben Youngs (Leicester)., Alex Mitchell* (Northampton).

Trois quarts

Ali Crossdale (Saracens)*, Elliot Daly (Saracens), Fraser Dingwall (Northampton Saints)*, Ollie Lawrence (Worcester Warriors)*, Joe Marchant (Harlequins), Jonny May (Gloucester),, Ollie Thorley (Gloucester)*,

*joueurs à zéro sélection