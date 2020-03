Le médecin des Stormers est revenu sur la gravité de la blessure du joueur, survenue fin février lors d'un match face à Auckland : "Il a dû être opéré en urgence. Il avait un hématome qui s'est développé en syndrome de compartiment aigu. C'est très rare, il n'y a que quarante-trois cas recensés à travers le monde à ce jour. Si vous ne réagissez pas rapidement, la jambe n'est plus alimentée en sang et on peut en perdre l'usage. Ca arrive une fois sur deux... Dans les quinze minutes qui ont suivi sa sortie du terrain, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait ce risque. Il a été emmené à l'hôpital dans la foulée et a été opéré dans la nuit par un chirurgien vasculaire. Ce dernier a coupé à travers le muscle pour faire baisser la pression. La jambe n'a pu être refermée que dix jours plus tard."

Le champion du monde est désormais en convalescence : "Il se remet bien et nous nous attendons à ce qu'il revienne, selon le rapport du chirurgien, vers trois mois."