C’est un titre de champion du monde sans lendemain, sans statut à assumer. Tout du moins pour l’instant. Les Springboks n’ont plus joué depuis leur sacre à Yokohama il y a un. Un magnifique succès face à l’Angleterre (32-12) au Japon avant un retour triomphal avec une parade de cinq jours à travers tout le pays pour célébrer cette troisième couronne mondiale. La dernière fois que les champions du monde ont été vus, ils étaient juchés sur un autobus à impérial à Pretoria, Durban, East London, Port-Elizabeth et le Cap. Partout la même liesse pour acclamer des joueurs en tee-shirt tout heureux de brandir le trophée Webb-Ellis. En revanche, les champions du monde n’ont plus enfilé la tunique des Sprinboks. La faute à la pandémie mondiale.

L’année avait pourtant débuté avec la nomination de Jacques Nienaber au poste de sélectionneur. Il prenait officiellement la succession de son ami de toujours Rassie Erasmus le 24 janvier, ce dernier devenant directeur du rugby. Ce duo qui se connaît depuis le service militaire n’était donc pas complètement dissous mais ce nouvel organigramme rebattait les cartes au sein du staff des champions du monde : Mzwandile Stick était confirmé en tant qu’entraîneur adjoint, Felix Jones se muait dans un rôle de consultant sur le coaching basé en Europe. Mais surtout, Deon Davids, devenait entraîneur des avants, et Daan Human, l’ancien pilier du Stade toulousain était nommé pour s’occuper de la mêlée.

International - Jacques Nienaber (Afrique du Sud)Icon Sport

Ce nouveau dispositif devait permettre aux Springboks de maintenir leur niveau de performance, de faire honneur à leur nouveau statut de champion du monde et enfin concourir une nouvelle fois au titre lors du Rugby Championship. Le coronavirus a pourtant fait mettre un genou à terre au rugby sud-africain qui n’a pu reprendre la compétition qu’au mois de septembre, avec un Super Rugby local. Une compétition de dernière minute pour essayer de sauver financièrement des franchises qui ne veulent plus participer au Super Rugby avec les Australiens et Néo-Zélandais.

Une reprise du rugby tardive et des mesures gouvernementales strictes qui ont eu raison de la participation des champions du monde à l’actuel Rugby championship qui se déroule actuellement en Australie. Les Boks ont finalement déclaré forfait quelques jours avant le coup d’envoi. Le manque de préparation, laissant planer un doute sur la santé des joueurs, a été avancé pour expliquer cette décision. L’espoir était pourtant de mise après la convocation de 50 joueurs, répartis en deux équipes de vingt-cinq pour un match amical entre les Springboks Green et les Springboks Gold le 3 octobre au Cap. Il faudra finalement attendre 2021 pour revoir les champions du monde.