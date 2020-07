"Quand je suis arrivé chez les Springboks, tout se faisait en afrikaans (langue des descendants des colons blancs) et je ne pouvais pas du tout parler afrikaans [...]. C'était très dur. J'ai dû m'adapter à cette culture (afrikaans) et j'ai dû m'y conformer pour me sentir accepté. (Une fois dans l'équipe des Springboks), je n'avais pas l'impression de représenter mon pays. J'avais l'impression qu'on ne m'appréciait pas à ma valeur et que je devais être reconnaissant d'être là."

Puis il a poursuivi : "Il est temps pour nous tous de changer et de commencer à faire de l'Afrique du Sud ce pour quoi tant de gens se sont battus, tant de gens sont morts". Plus surprenant, le capitaine des Springboks, a plaidé coupable, estimant avoir "échoué en tant que leader. Je suis en position de leadership dans le sport depuis longtemps et je n'ai pas soulevé la question (du racisme) parce que j'avais peur d'être exclu ou d'être perçu comme différent".