"A cause de mon addiction aux jeux, j'ai vendu beaucoup de médailles." Zac Guildford s'est livré dans un grand entretien dans le podcast "Runners Only with Dom Harvey". Des paris allant jusqu'à 25000$ pour une seule course, des black-out d'ivresse, la consommation de méthamphétamine... Malgré tout, l'ancien All Black révèle que la seule addiction "constante" dans toute sa vie est celle des jeux. La médaille de champion du monde ? "Je crois que je l'ai vendue pour 2000$ environ. J'étais dans une période de ma vie où j'étais tellement pris dans cette addiction, et je n'en voyais tellement pas l'issue, que parier et trouver la paix à travers l'addiction était le seul moyen d'avancer."

En mars dernier, il était condamné à neuf mois de détention pour deux cas de fraudes distincts impliquant sa famille. Là encore, les faits étaient motivés par les paris. "Ce sont les cicatrices de ma vie précédente. Je suis encore en train de les guérir." Dans le podcast, celui qui a joué en France à Clermont et à Nevers assure que sa consommation abusive d'alcool a commencé à l'adolescence (en 2019, il avait été condamné pour avoir frappé une femme en état d'ivresse). Qu'il a réussi à stopper sa consommation excessive d'alcool, de cocaïne, de méthamphétamine ou d'autres drogues sur prescription médicale pendant un temps. Mais l'addiction aux jeux a toujours été plus tenace. "Je sais où les médailles sont, je sais qu'on en prend soin. Mais c'est toute cette douleur post-addiction que je suis en train de traverser. Je pense que la sincérité est importante pour cela."

Pour rappel, Zac Guildford compte 11 sélections avec la Nouvelle-Zélande (6 essais), avec qui il a remporté la Coupe du monde 2011. Aujourd'hui, à 33 ans, il purge sa peine, et ce jusqu'en décembre. En parallèle, il travaille pour la structure "Redemption Recruitment" à Christchurch.