L’idée est en tous cas sérieusement à l’étude de voir ceux-ci se dérouler parallèlement en mars et avril, au lieu des traditionnels mois de février et mars pour les 6 Nations et août - septembre pour le Rugby Championship (Four-Nations). Permettant ainsi l’alignement des saisons dans les deux hémisphères. L’hémisphère sud consentirait à avancer le calendrier des Four-Nations de cinq mois. Une harmonisation qui permettrait surtout de libérer une fenêtre internationale très large en octobre et novembre.

Un tournoi mondial en octobre et novembre ?

Un groupe de travail étudie déjà le basculement des tournées de juillet à octobre avec, dans un premier temps, les équipes du nord qui se rendraient dans l'hémisphère Sud avant de retourner dans l’hémisphère nord pour y disputer d'autres rencontres en novembre. Ces rencontres d'octobre et de novembre s’inscriraient dans une sorte de nouveau tournoi mondial, qui permettrait également de réduire le phénomène des doublons entre rencontres internationales et championnats de clubs.