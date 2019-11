"Nous pensons avoir passé en revue l'ensemble des entraîneurs qui auraient les compétences nécessaires pour faire le travail. Un travail de spécialiste", a déclaré le patron de la fédération néo-zélandaise, Brent Impey. Il s'est félicité que le pays du long nuage blanc dispose d'un tel réservoir d'entraîneurs, "un luxe" selon lui mais aussi un motif de fierté nationale. "Si vous observez bien, durant la Coupe du monde bon nombre des meilleurs entraîneurs" venaient de Nouvelle Zélande, a relevé M. Impey. Le choix du nouveau sélectionneur devrait s'opérer avant la fin de l'année et M. Impey a souligné que le comité de sélection, qui comprend Graham Henry, mentor des All Blacks vainqueurs de la Coupe du monde en 2011, s'attend ce que les candidats se présentent avec un staff complet d'adjoints.

Parmi les favoris figure Jamie Joseph, qui a mené le Japon à un premier quart de finale historique en Coupe du monde, mais l'ancien troisième ligne n'a pas encore indiqué s'il briguerait le poste d'entraîneur des All Blacks ou s'il resterait au Japon. L'adjoint de Jamie Joseph auprès de la sélection japonaise, Tony Brown, a lui indiqué qu'il resterait fidèle à son mentor et qu'il avait repoussé des offres faites par d'autres prétendants, tels Ian Foster, adjoint de Hansen chez les All Blacks, ou Scott Robertson, l'entraîneur des Crusaders (Super rugby). "J'ai pris la décision de rester avec Jamie. S'il est candidat pour les All Blacks, je suis partant. S'il reste avec le Japon, je suis partant", a déclaré Brown.

Super Rugby - Scott Robertson (Crusaders) fait du break dance devant ses joueurs après le titreGetty Images

"Nous voulons tous les deux entraîner les All Blacks, mais nous voulons tous les deux le faire au bon moment. J'espère que le bon moment est maintenant mais peut-être que ce sera dans quatre ans", a-t-il ajouté. Dave Rennie, qui dirige depuis 2017 les Warriors de Glasgow (Pro 14), a indiqué la semaine dernière qu'on lui avait demandé d'être candidat. La candidature de Warren Gatland, l'entraîneur sortant du Pays de Galles, reste hypothétique car il est sous contrat avec les Lions britanniques et irlandais jusqu'en 2021. Selon Impey, la piste de Joe Schmidt, l'ancien sélectionneur de l'Irlande, n'a pas été prise en considération car le technicien souhaite faire une pause pour raisons familiales.