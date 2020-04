Des joueurs comme Anthony Watson et Sam Underhill seraient dont retenus par Bath et ne seraient pas mis à la disposition d’Eddie Jones en Angleterre. Craig a ainsi déclaré à nos confrères de Telegraph Sport : "Les ligues doivent défendre nos droits et défendre nos compétitions et les blocs définis et attribués par World Rugby en vertu du règlement 9". Et d’ajouter : "Nous défendrons notre position juridique et structurelle. Le calendrier de la saison prochaine est officiellement en place et a été approuvé. Nous respecterons nos obligations vis-à-vis de la RFU ainsi que des réglementations définies par World Rugby. Nous avons des contrats de télévision et des accords de parrainage que nous devons respecter. La réalité est que nous ne pourrons pas libérer nos joueurs en octobre pour des missions internationales, sinon nous violerions les contrats existants."

Selon le règlement 9 de World Rugby, les clubs ne sont obligés de libérer les joueurs pour évoluer pour leur pays que pendant les périodes internationales définies, comme le mois de novembre.