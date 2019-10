La Fédération "a décidé de lui demander de servir en tant qu'entraîneur principal à la lumière des résultats de la Coupe du monde 2019 au Japon", a déclaré Shigetaka Mori dans un communiqué, ajoutant que des "négociations concrètes" allaient débuter. Pour s'offrir le premier quart de finale de son histoire, le Japon a créé la surprise en finissant premier de sa poule avec notamment deux victoires significatives contre l'Irlande (19-12) et l'Écosse (28-21). En quart, les Brave Blossoms n'ont en revanche rien pu faire face à la puissance des Sud-Africains (26-3), malgré une belle résstance en première période (5-3 à la mi-temps).

Après le quart contre les Springboks, Joseph était resté silencieux sur son avenir, se disant "fier" de ses joueurs et affirmant que "le rugby japonais est à une bonne place désormais". Plus encore que leur performance, leur jeu de vitesse et leur courage ont séduit les supporters de l'archipel et les spectateurs du monde entier.