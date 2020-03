La capitaine de l'équipe d'Angleterre féminine de rugby, Sarah Hunter, a ainsi assuré qu'elle ne voyait aucun problème à voir baisser sa rémunération pour garantir que les emplois des personnels de la Fédération soient préservés malgré la crise du coronavirus. De fait, la fédération anglaise devrait ainsi perdre 55,7 millions d'euros au cours des dix-huit prochains mois, le sport mondial étant pratiquement au point mort en raison de la pandémie. De son côté, l'équipe exécutive de la RFU a accepté une réduction de salaire supérieure à 25% et l'entraîneur du XV de la Rose Eddie Jones, le sélectionneur le mieux payé de la planète, a lui-aussi convenu d'une baisse de ses revenus afin d'aider à alléger le tableau financier.

"Ce petit sacrifice peut faire beaucoup de différence, a déclaré Sarah Hunter à BBC Sport. Je serai prête à le faire pour m'assurer qu'il y ait toujours une RFU et que les gens ne perdent pas leur emploi." Au début de l'année 2019, vingt-huit joueuses ont signé un contrat avec la RFU, faisant de l'équipe féminine une équipe entièrement professionnelle. "Je ne peux parler qu'en mon nom, a ajouté Hunter. Mais je pense que vous avez vu l'énorme générosité du pays. Tout le monde se rassemble. On essaye de soutenir les gens de la meilleure façon possible. Si cela signifie que nous devons réduire notre salaire pour protéger tous les emplois, je sais que je serai prête à le faire." Pour mémoire, l'Angleterre dominait la dernière édition du Tournoi des 6 Nations avant que la compétition ne rejoigne la liste croissante des événements mondiaux suspendus ou reportés en raison de la pandémie.