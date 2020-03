Coronavirus - Saison annulée en Italie !

C’est désormais officiel, il n’y aura pas de champion d’Italie en 2020. Il n’y aura ni relégation, ni promotion en première division. La Fédération italienne de rugby a annoncé la suspension définitive de la saison 2019-2020 après seulement 12 journées disputées. "La décision du Conseil détermine la non-attribution des titres de champion d'Italie prévue par la réglementation et, en même temps, tous les processus de promotion et de relégation." annonce la FIR.



Le Conseil fédéral se réunissait hier pour définir les mesures à prendre face à la pandémie du Covid-19. Après avoir suspendu d’abord temporairement toutes les activités liées au rugby jusqu’au 3 avril, la Fédération italienne a donc, au vu de la situation actuelle du pays où plus de 8 000 personnes ont déjà succombé du coronavirus, pris la décision de mettre un terme définitif à la saison en cours.



"En prenant une décision sans précédent dans l'histoire du rugby italien depuis la Seconde Guerre mondiale à ce jour, le Conseil a tenu à prendre en compte les valeurs fondatrices du rugby italien et leur impact actif sur la société civile et les clubs, dans le but de répondre aux trois aspects essentiels : - protéger la santé et l'avenir des joueurs de rugby de tous âges et de tous niveaux dans notre pays, leurs familles et leurs communautés. - montrer comment le rugby est prêt à répondre éthiquement aux conditions générales du pays, sévèrement mis à mal sur le plan sanitaire et économique par les événements épidémiques actuels, s'attaquant également - comme forme appropriée de partage - au sacrifice d'une suspension si incidente sur l'activité compétitive nationale. - permettre aux clubs de tous niveaux de fonctionner de manière claire en ce qui concerne les activités prévues dans les prochains mois."



Une décision forte mais inévitable de la part de la Fédération italienne qui pourrait bien conduire d’autres fédérations à suspendre définitivement leurs compétitions elles aussi…