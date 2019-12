L'ailier Julian Savea est le plus grand finisseur de la décennie sur la scène internationale. En 54 matchs avec les All Black entre 2011 et 2018, il a inscrit 46 essais. Soit un essai tous les 94 minutes lorsqu'il porte le maillot à la fougère. Ces performances ont évidemment été couronnés par le titre de Champion du Monde en 2015. Une compétition où "The Bus" a terminé meilleur marqueur avec 8 essais.

Sur le podium des meilleurs marqueurs d'essais de la décennie, on retrouve le Gallois George North qui est allé à 41 reprises dans l'en-but en 94 sélections. Avec le XV du Poireau, il a remporté trois fois le Tournoi du Six Nations, dont deux Grand Chelem en 2011 et 2019.

Le troisième finisseur de la décennie est encore un Néo-Zéalndais. Il s'agit de nouveau joueur de la Section Paloise Ben Smith. En 82 matchs joués avec les Blacks de 2010 à 2019, il a inscrit 39 essais. Il est de l'équipe Championne du monde 2015. Il remporte aussi à six reprises le Rugby Championship.