Calendrier : une fenêtre internationale du 24 octobre au 5 décembre ?

Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? "Une fenêtre internationale temporaire a été recommandée entre le 24 octobre et le 5 décembre." L'élargissement de ce créneau "permettra que soient joués les matches reportés du Tournoi des Six Nations (masculin et féminin) fin octobre, d'avoir un week-end de repos le 7 novembre, puis d'établir un programme de matches internationaux impliquant les Six Nations et des équipes invitées accueillies en Europe du 14 novembre au 5 décembre."

Le XV de France pourrait ainsi débuter sa tournée par un match préparatoire face à l'Ecosse, le 24 octobre, avant de disputer la dernière journée du Tournoi contre l'Irlande, au Stade de France, le 31 octobre. Après un week-end de relâche, durant lequel les internationaux seront laissés à disposition de leurs clubs, les Bleus auraient la possibilité de disputer une compétition inédite regroupant les sélections du Tournoi et potentiellement le Japon et les Fidji. Tout cela doit encore être validé. Afin de s'éviter les foudres de la LNR et du Premiership au sujet d'un assouplissement de la règle 9 qui est éventuellement envisagé, lesquels ont menacé de porter l'affaire en justice, le patron du rugby mondial semble toujours laisser la porte ouverte à la discussion.

En France, il était notamment question d'instaurer une limite de cinq matchs pour chaque international, dans les discussions du groupe de travail FFR/LNR créé pour gérer ces questions. Mais du côté de la Ligue, et alors que la Fédération tient à ses six rencontres, on argue que des efforts significatifs ont déjà été réalisés en acceptant de passer de trois à cinq matchs internationaux face au contexte exceptionnel. "La recommandation de modifier de manière provisoire le Règlement 9 sera présentée lors d'une réunion virtuelle du Conseil de World Rugby le 30 juillet, explique ainsi l'instance international dans son communiqué. Sous réserve de validation, le programme complet des matchs sera annoncé par les fédérations respectives et les organisateurs de compétitions internationales en temps voulu. La teneur du Règlement 9 reviendra à la normale après le 13 décembre." Le 30 juillet au soir, on y verra définitivement plus clair au sujet du calendrier de cette fin d'année 2020.