Calendrier international : World Rugby décale sa prise de décision

Les Bleus ne connaissent pas encore qui seront leurs adversaires lors des cinq ou six matchs qu’ils devraient disputer lors de la fenêtre internationale programmée du 24 octobre au 5 décembre. L’Exco de World Rugby, le comité exécutif, qui devait donner ses préconisations ce mardi, a choisi de retarder la prise de décision. En cause la volonté des nations du Sud qui souhaitent obtenir quinze jours de plus de libération des internationaux afin que les joueurs de leurs sélections évoluant en Europe puissent respecter une quarantaine. Véto des pays du Nord et les discussions se poursuivent.

La fédération internationale devrait trancher le 22 juillet prochain et son conseil valider par vote en suivant. Pour rappel, la France doit disputer une compétition entre pays disputant le Tournoi des 6 Nations à l’automne avec aussi les Fidji et le Japon comme pays invités.