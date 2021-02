Ça s’est passé un 2 février… le match à 111 touches jouées

Il y a des matchs qui changent les règles du jeu. C’est le cas de cet Écosse-Pays de Galles. Aucune des deux équipes n’est en passe de remporter la compétition, dont elles finiront d’ailleurs respectivement 3e et 5e. Le score de 6-0 à l’avantage des Gallois à la fin du match peut donc paraître anecdotique, mais le match ne l’est pas du tout.

Les Gallois, menés par leur demi-de-mêlée, Clive Rowlands, tentent une stratégie assez particulière : taper en touche dès qu’ils recevaient le ballon. À l’époque, la règle de la touche "directe" n’existe pas et il est possible d’envoyer le ballon en dehors des limites du terrain, où que l’on soit. C’est ainsi que le Pays de Galles, se sachant plus fort que les Écossais dans le domaine de la touche usent à outrance de cette stratégie, le tout sur un terrain dégradé par la neige. Au final ce sont 111 touches qui sont jouées dans les 80 minutes d’une rencontre que les Gallois remportent donc.

"Le jeu était très différent à l'époque, les touches étaient beaucoup plus fréquentes et moins formelles qu'aujourd'hui", raconte John Griffin, d’ESPN. Toujours est-il ce match a participé à la création de la règle des jeux au pied directement en touche en dehors des 22m. Pourtant il n’est même pas celui avec le plus de touches jouées. En 1921, les Sud-Africains et les All-Blacks s’étaient disputés 114 remises en jeu.