Cet ancien deuxième ligne a été embauché pour la période des tests de la fin 2020. Âgé de 36 ans, Geoff Parling compte 29 sélections pour le XV de la Rose à partir de 2012, mais après 2015, il n'a plus été appelé par Eddie Jones. Son sommet fut sans doute la tournée des Lions en Australie en 2013 qui le vit disputer les trois tests. Il fut également champion d'Angleterre à trois reprises. Il a porté les couleurs de Newcastle, Leicester et Exeter avant de jouer au Japon (Sanix Blues) et en Super Rugby chez les Melbourne Rebels. Il a pris sa retraite en 2018 avant d'intégrer le staff des Rebels. Chez les Wallabies, il rejoint Scott Wisemantel (en charge de l'attaque) (ex-Lyon et Montpellier) Petrus Du Plessis (mêlée) ou encore Matt Taylor (défense).

L'Australie doit affronter deux fois les All Blacks en octobre avant d'accueillir en principe le Rugby Championship en novembre.