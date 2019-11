Si la place de leurs homologues masculins est non négligeable dans le paysage du rugby, côté féminin, les femmes du Pacifique restent une des nations émergentes. Ce week-end, elles confirment leurs progrès grâce à leur double victoire 26-7 puis 41-13 face aux Samoa et par la même occasion, elles remportent l’Oceania Women’s Championship qui cette année est qualificatif pour le mondial 2021. Elles rejoignent la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre, les USA, le Canada, l’Australie, le Pays de Galles, l’Afrique du Sud et la France, déjà qualifiés.

*crédit photo : Oceania Rugby