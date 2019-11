Après l'échec du Mondial japonais pour les Wallabies, éliminés en quart de finale par l'Angleterre, et plus généralement auteurs de performances très moyennes depuis plusieurs saisons, la Fédération australienne s'interrogerait à changer sa politique globale avec ses internationaux, et songerait d'après Reuters, à modifier la fameuse "loi Giteau", promue en 2015 pour permettre à l'ancien toulonnais et son compère Drew Mitchell de disputer le Mondial en Angleterre.

Celle-ci permet aux internationaux de plus de 60 sélections de pouvoir jouer à l'étranger tout en continuant de porter le maillot australien. La loi pourrait être assouplie pour éviter de contraindre les joueurs à faire un choix entre argent et sélection, et pourrait consentir des efforts financiers importants envers les joueurs décidant de rester jouer au pays. Néanmoins, l'ancien ailier des Wallabies Drew Mitchell n'a pas manqué de rappeler que l'adoucissement de la règle pourrait entraîner un exode massif des meilleurs joueurs australiens... Aux dirigeants de Rugby Australia de peser le pour et le contre en vue de redorer le blason des Gold anD Green.