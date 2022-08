Dans un entretien donné au Times la semaine dernière, Ian Baum décrit la situation suivante : Thomas, qui a révélé son diagnostic de VIH en 2019, aurait infecté Ian Baum après avoir omis de révéler son diagnostic et n'avoir pas pris de "soins raisonnables" pour s'assurer qu'il ne transmettait pas le virus. M. Baum, un soignant privé qui a entamé une relation intermittente avec Gareth Thomas en 2013, affirme qu'il a ensuite passé un test de dépistage du VIH, qui s'est révélé positif, et a confronté son partenaire, qui était "très repentant et désolé". Baum (59 ans) a accusé Thomas devant la Haute Cour "d'agression, coups et blessures intentionnels et négligence". Gareth Thomas dénie en bloc les faits.