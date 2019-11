Organisée à l’initiative d’Oliver Crus, en mémoire de son fils, Peyo, décédé dans un accident de voiture près d’Auckland en janvier 2017, alors qu’il faisait une année d’études au pays des All Blacks, cette compétition réunit des équipiers de Peyo en France (dans les clubs de Chaumont et Clamart) et en Nouvelle-Zélande (Long Bay College). Après avoir reçu la délégation néo-zélandaise dans l'Hexagone, avec en point d’orgue le match entre les deux équipes à Chaumont, les joueurs français et leurs accompagnateurs se sont envolés le 25 octobre pour Auckland.

Première surprise à leur arrivée, c’est le bus des All Blacks qui a assuré leur transfert. Le séjour a été ponctué de moment conviviaux, dont une partie de rugby à toucher de près de 5 heures ou une réception au Barbarians Club. Le groupe français a pu découvrir et se recueillir autour de l’arbre planté en mémoire de Peyo au Long Bay College. Evidemment le séjour s’est conclu par le match, remporté par les locaux sur le score de 17 à 10. La Peyo’s Cup reste en Nouvelle-Zélande, mais au-delà du résultat le plus important ce sont les liens qui se sont créés, entre français et néo-zélandais, grâce à Peyo.