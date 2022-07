"C'est une étape importante pour le club et cela souligne vraiment le chemin parcouru par le club. Accueillir les champions du monde chez nous est incroyablement excitant et ce sera un événement qui restera dans les livres d'histoire" a ajouté le président Chris Booy. Les rencontres entre des clubs de l'hémisphère nord et des nations du sud sont rarissimes. L'un des plus fameux exemples reste le match Munster - Nouvelle-Zélande, du 18 novembre 2008.