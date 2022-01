International tongien (30 ans, 17 sélections), Ben Tameifuna a confié ses inquiétudes face à la récente catastrophe qui s'est produit sur ses îles d'origine. Le pilier raconte ne toujours pas être en contact avec sa famille. "C'est incroyablement frustrant. Je suis resté debout quelques nuits, ici en France, en pleine journée dans l'hémisphère Sud. Je suis resté debout tard, juste à regarder les "stories" sur Instagram, les messages... J'ai envoyé quelques messages à ma famille par Facebook mais je peux voir qu'ils n'ont pas été lus... Les communications sont toujours coupées, je ne leur ai pas vraiment parlé."

" Je vais lancer une collecte de fonds "

Tameifuna, en racontant la manière dont il a appris la catastrophe, a confessé être vraiment choqué par la situation. "J'étais en train de me préparer à jouer, on avait un match le lendemain et c'était vraiment surréaliste. Je regardais ça, je me disais mais non, c'est pas possible... ça ne peut pas arriver à ma petit île ! Il n'y a eu aucun avertissement, rien. J'étais vraiment choqué." Pour aider loes Tonga, l'ex-All Black Malakai Fekitoa et le club de Toulon essayent d'apporter leur aide. Une aide précieuse selon le pilier. "Les Tonga vont avoir besoin de toute l'aide possible. Malakai Fekitoa et Sonatane Takulua sont nés aux Tonga, ils sont partis pour avoir des opportunités, ils ont été durement touchés parce que leurs pères et leurs mères sont toujours aux Tonga. Toute aide est appréciée. J'ai vu que deux franchises de NRL (championnat de rugby à XIII en Australie et Nouvelle-Zélande, NDLR) avaient prévu un match de gala pour lever des fonds. J'ai écrit à Charles Piutau et à Malakai pour leur dire de compter sur mon soutien. Je suis en train de préparer quelque chose aussi, pour aider."

Pour aider lui aussi, Ben Tameifuna a lui aussi des idée pour soulever des fonds : "Je vais lancer une collecte de fonds, vendre des maillots, des trucs... Ce que je peux faire. Je suis fier d'être Tongien et je ne peux pas être là pour aider à nettoyer le pays. Je fais ce que je peux. Les gens n'ont pas besoin de donner mais il faut sensibiliser. On est un petit pays, on ne va pas s'en sortir seuls. Je reçois plein de messages en France, ça m'aide à être fort, à continuer, à ne pas lâcher. Si nous montrons un peu de faiblesse, il peut y avoir un effet papillon qui peut arriver jusqu'aux Tonga. Il faut être positif (il sourit)."

propos recueillis par Illtud DAFYDD