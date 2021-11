À 34 ans, Chris Ashton va peut-être devoir raccrocher les crampons plus vite que prévu. Son club actuel, Worcester, dont il n’a porté le maillot qu’à quatre reprises depuis le début d’année, aurait en effet entamé des démarches pour rompre son contrat au plus vite, selon The Daily Mail. Des raisons extra-sportives motiveraient cette décision forte.

Ignoré par l’encadrement de l’actuel onzième de Premiership ces dernières semaines, l’ancien finisseur de la sélection anglaise avait dans un premier temps été suspendu, selon plusieurs médias britanniques, sans que Worcester ne confirme l’information. L’ancien joueur de Northampton, des Saracens et de Toulon, qui avait porté à 44 reprises le maillot du XV de la Rose (pour 28 essais), a enchaîné les clubs depuis dix-huit mois (Sale, Harlequins et Worcester), sans parvenir à vraiment relancer sa carrière. La fin semble inévitable.