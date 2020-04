Institution : World Rugby éclaircit la règle du regroupement

Sur avis positif de son comité exécutif, World Rugby a publié ce jeudi une directive pour éclaircir les règles 14 et 15 des lois du jeu. Ces deux règles concernent les regroupements, une phase de jeu très accidentogène. "Le regroupement est l'un des aspects les plus dynamiques du jeu et il est de plus en plus difficile de l'arbitrer. Mais, tout aussi important, cela représente 9% des blessures de match.Il était donc important que nous cherchions à identifier des moyens de réduire le risque de blessure, tout en favorisant un contest équitable du ballon", a justifié Bill Beaumont, le président de la Fédération internationale.

Mise en application à partir du 1er juillet, afin de former le panel d'arbitres internationaux, cette directive renforce de fait l'application de la règle actuelle. En effet, après avoir multiplié les réunions, le groupe de travail composé d'entraîneurs (Richie Gray, Ian Foster, Joe Schmidt entre autres), de joueurs (Victor Vito), de médecins, de chercheurs, d'arbitres (Wayne Barnes & Jaco Peyper) et de membres de World Rugby a rédigé un rapport très détaillé, recommandant de renforcer le règlement actuel. "Ainsi, l'accent sera mis sur le porteur du ballon et sur le plaqueur qui va devoir relâcher immédiatement le ballon", a précisé Beaumont.

Ainsi, à partir de l’été, le gratteur devrait se voir récompensé plus facilement et les entrées dans les rucks par le côté seront davantage pénalisées.

Pour une meilleure compréhension, World Rugby a établi un guide visuel complet, comprenant des explications vidéo, sur laws.worldrugby.org