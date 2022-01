Quinze mois après avoir été auditionnés, trente-six heures durant, dans les locaux de la Brigade de Répression de la Délinquance Economique (BRDE), le président de la Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte, et l'entrepreneur héraultais, Mohed Altrad, seront jugés en septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris.

Cette convocation fait suite à une enquête de trois ans. Période au cours de laquelle les services de la BRDE ont passé au scanner tous les faits et gestes des deux hommes, ainsi que l'intégralité de leurs comptes en banque.

Pas de mise en examen, mais une convocation

Les griefs retenus contre messieurs Laporte et Altrad seraient les suivants : trafic d'influence et prise illégale d'intérêts. Ils concernent essentiellement le contrat de prestation de 150 000 euros passé en 2017 entre le président de la FFR et le patron du MHR. Ici, il n'y a pas de mise en examen, le procureur ayant saisi lui-même le tribunal correctionnel de Paris.

Selon nos informations, le parquet national financier pourrait ne retenir qu'une partie des charges rédigées par les agents de la BRDE, au fil d'un rapport comptant une cinquantaine de pages.

La montagne va-t-elle accoucher d'une souris ? A l’inverse, Laporte et Altrad seront-ils condamnés lourdement ? Impossible à dire pour l’instant. Contactés par nos soins, les avocats de Bernard Laporte et Mohed Altrad n'ont pas souhaité réagir à cette information.