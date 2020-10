"Il a été à la hauteur de l'équipe : énorme"... Le top des déclas

" Il a été à la hauteur de l'équipe : énorme "

Le sélectionneur Fabien Galthié était plutôt satisfait de son équipe après la victoire des Bleus face aux pays de Galles. Mais il a aussi été impressionné par Antoine Dupont. "Il a su exploiter nos temps forts, il a su être bon. La charnière dans son ensemble a été bonne, ça a porté l'équipe" confiait le manager après le match. Une performance XXL du Toulousain, avec deux essais notamment, qui lui a valu trois étoiles dans le Midi Olympique du jour.

" Nous voilà maîtres de notre destin face à la France "

Un autre sélectionneur heureux ce week-end était Andy Farrell. L'Anglais, à la tête du XV irlandais, a salué la prestation aboutie de ses hommes face à des Italiens limités. "Il faudra se montrer encore meilleurs" tempère-t-il. "Ceci dit, si nous défondons au Satde de France comme nous avons défendu aujourd'hui face aux Italiens, nous nous donnerons une chance supplémentaire". Les Bleus sont prévenus, les Irlandais seront remontés à bloc pour aller chercher la victoire finale.

" C'était une première finale, celle-ci est gagnée, il y en aura d'autres "

Ces mots sont ceux de l'entraîneur des trois quarts bayonnais Rémy Ladauge. Celui-ci était soulagé après la victoire des Basques sur le terrain d'Agen. Au-delà de la victoire, cette rencontre était d'une importance capitale. L'ancien centre est conscient de ne pas jouer dans la même cour que Lyon ou La Rochelle. "Nous n'avons pas la prétention de nous aligner avec ces écuries". Et quand on lui demande son avis sur le début de saison : "À notre échelle, il est parfait".

" Quand on perd avec zéro point, on rentre à la maison, on se met au lit et on réfléchit "

Gros coup d'arrêt pour le Stade Toulousain et Ugo Mola après la défaite à Ernest-Wallon face à Lyon. "Nous étions sur une dynamique ultrapositive mais on ne va pas se chercher d'excuses" admettait le manager toulousain. "Nous sommes tombés dans le panneau du faux rythme". Son joueur Sofiane Guitoune a "confiance en ce groupe" mais l'admet quand même : "Ça fait chi**".

" Il est peut-être inspiré par l'exemple de Botica "

Le président oyonnaxien Thierry Emin a été interrogé dans les colonnes du Midi Olympique sur la venue de l'expérimenté Benjamin Fall dans le club de l'Ain. "Il avait d'autres possibilités mais il a choisi Oyonnax... Peut-être inspiré par l'exemple de Ben Botica qui s'est révélé chez nous". Même si Benjamin Fall est un joueur accompli avec plus dix années en Top 14 et 14 sélections en Bleu. Mais l'expérience en Pro D2 va peut-être le ramener vers les sommets.

" On nous prédisait cinquante ou soixante points chez le leader "

Le directeur sportif de Montauban Florian Ninard a aslué la perfomance de son équipe malgré la défaite nette à Perpignan (27-6). Durement touché par l'épidémie de Covid-19 et privé d'une vingtaine de joueurs, l'USM a tout de même montré un beau visage chez le leader Perpignan, en plien forme en ce début de saison. "Ça faisait dix jours qu'on avait aucune activité, aucun entraînement" expliquait Ninard après le coup de sifflet final. "Ce soir (vendredi), je suis fier du rendez-vous de l'équipe parce qu'elle s'est envoyée".

" Maintenant, on peut célébrer "

Le soulagement était présent du côté du manager Rob Baxter après la victoire en finale de Premiership d'Exeter face aux Wasps. Rob Baxter étati même souriant, lui qui laisse le plus souvent transparaître aucune émotion. "Maintenant, on va pouvoir célébrer cette victoire mais aussi celle de la semaine dernière" disait-il en référence à la victoire en Champion Cup face au Racing 92. "C'est un énorme sentiment de soulagement et je sais que cela peut paraître étrange alors que l'on vient juste de gagner une Coupe d'Europe".