"Ibou" s’est envolé

L’éclatant sourire qui barrait continuellement son visage s’est figé pour l’éternité. Ibrahim Diarra, ancien troisième ligne international passé par Montauban, Castres, Pau et Lavaur, est mort, mercredi soir, en l’hôpital Georges-Pompidou de Paris, où il se trouvait dans un état critique depuis plusieurs jours, à la suite d’un accident vasculaire cérébral consécutif à des problèmes cardiaques. Ibrahim Diarra est mort, à 36 ans à peine, le cœur déjà usé par une vie riche de mille vies. Et c’est tout le monde du rugby qui pleure la perte d’un de ses enfants chéris.

L’ancien deuxième ligne Yogane Correa a connu celui que tout le monde surnommait "Ibou" à Montauban "alors qu’il n’était encore qu’un gosse" et était devenu, au fil du temps, un de ses plus proches soutiens. Il se souvient, le cœur au bord des larmes, de ce colosse dégingandé qui ne laissa personne indifférent lors de son premier entraînement dans la cité d’Ingres en 2005 : "Je l’ai rencontré lors de son arrivée à Montauban en provenance de Viry-Châtillon, où il avait été formé. Il était très jeune et avait intégré l’effectif espoir. En tant qu’aîné déjà chez les pros, je l’ai pris sous mon aile. C’était un diamant brut qu’il fallait encore polir.

Mais il avait tellement de qualités rugbystiques qu’il a très vite tapé dans l’œil de Xavier Péméja, notre entraîneur en première. Quand il a intégré l’effectif professionnel, j’ai vite compris qu’il ne resterait pas longtemps à Montauban et qu’une grande carrière s’ouvrait à lui. Je ne me suis pas trompé. Les deux Laurent (Labit et Travers, N.D.L.R.) l’ont emmené dans leurs valises, direction le CO, avec le succès que l’on sait…"

