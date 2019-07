Rugbyrama : Comment avez-vous jugé cette première sortie de la saison ?

Heyneke Meyer : Je suis très fier de mon équipe, qui a su s'adapter aux averses et au ballon glissant. Nous ne nous attendions pas à un tel déluge et, en ce sens, je tire un grand coup de chapeau aux onze membres du centre de formation (Proult, Desplan, Suaud, Revert, Lapègue, Manu, Chapuis, Moses Alo-Emile, Francoz, Coville et Da Silva N.D.L.R.) qui étaient sur la feuille de match à Nevers. Face à ces gros gabarits du Pro D2, ils ont très bien rivalisé. […] Le rugby, c'est la tête, les tripes et ces jeunes n'en ont pas été dépourvus vendredi soir. Ca tombe bien : cette saison, je veux ces Parisiens plus rudes, plus durs, plus agressifs.

Qu'y a-t-il à améliorer ?

H. M. : Après seulement quatre semaines de travail, la conquête est encore balbutiante. Mais c'est normal : dans ce secteur de jeu, la prise de repères prend plus de temps qu'ailleurs.

Quels joueurs vous ont tapé dans l'oeil à Nevers ?

H. M. : Dans des conditions pareilles, il était difficile de briller balle en mains. Mais j'ai trouvé que Jonathan Danty a été agressif et percutant. Godener avait fait quelques bons rushs, que Joris Segonds avait quelque chose de très intéressant à l'ouverture et en fin de match, l'impact du jeune Darry Desplan (19 ans) a été décisif. Il m'a beaucoup plu, lui-aussi.

Pourquoi aviez-vous choisi de laisser Yoann Maestri et vos deux Springboks, Ruan Combrinck et Lionel Mapoe, à Paris ?

H. M. : Yoann a toujours un peu mal au genou et Willem Alberts est également en phase de reprise. Lionel Mapoe et Ruan Combrinck ne sont parmi nous que depuis une semaine, il joueront donc contre Bayonne le week-end prochain.

La probable suspension de votre flanker Hendré Stassen pour contrôle anti-dopage positif est-elle un coup dur ?

H. M. : C'est très décevant, oui. Hendré Stassen était l'un de nos meilleurs joueurs, un très bon porteur de balles, un sauteur en touche efficace... On avait beaucoup misé sur lui pour les années à venir.

Lui chercherez-vous un remplaçant ?

H. M. : Nous avons un mois pour étudier toutes les options possibles. On verra.