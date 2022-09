Mauvaise nouvelle pour le staff des Maritimes. Sorti sur blessure face à Clermont dimanche dernier, Antoine Hastoy serait touché à la cheville et devrait manquer a minima les trois prochaines rencontres du championnat selon les informations de RMC Sport. Pierre Popelin étant également indisponible, Ronan O'Gara pourrait s'appuyer à nouveau sur Harry Glyn, aligné contre Perpignan et auteur d'un doublé.

Mario Ledesma, l'ancien sélectionneur de l'Argentine, s'envole vers les Etats-Unis et rejoint les Jackals de Dallas ! L'ancien numéro 2 de l'ASM y officiera en tant qu'entraineur assistant et consultant. A 49 ans, il va découvrir un nouveau pays, lui qui a déjà entraîné en France, en Australie et en Argentine.

Champion de France l'année dernière, les Monteplliérains ont eu l'occasion de fêter le titre durant une bonne partie de l'été. Durant les festivités, Thomas Darmon et Enzo Forletta auraient été impliqués dans des incidents à la sortie d'un établissement de fête selon les informations de Midi Libre. Au cours de l'altercation, une bagarre aurait éclatée et un des clients du bar de nuit en serait sorti avec la mâchoire cassée. Les deux joueurs devront s'expliquer devant la justice en février prochain.

Pour pallier l'absence du demi de mêlée Jérémy Fernandez, victime d'une rupture des ligaments croisés face à Brive, le Castres Olympique s'est mis en quête d'un joker médical. En conférence de presse, Pierre-Henry Broncan a déclaré être à la recherche d'un joueur français et Jiff. Et pour le moment, le favori serait Julien Blanc, actuellement sous contrat avec Toulon. Si la possibilité d'utiliser Rory Kockott en tant que cas joker médical a un temps été imaginé, l'hypothèse est aujourd'hui écartée.

Chris Lendrum, directeur général du rugby professionnel et des performances de "New Zealand Rugby" a nommé Crystal Kaua et Victoria Grant en tant qu'entraîneures en chef des Chiefs Manawa et des Hurricanes Poua (deux équipes qui évoluent en Super Rugby Aupiki). Une première dans le championnat néo-zélandais.