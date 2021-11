Il a passé la ligne d’arrivée mardi 9 novembre, sur les coups de 16h30. Fourbu comme un forçat de la route mais heureux comme celui qui est allé au bout de lui-même et du défi qu’il s’était fixé.

Franzy Rabin, joueur de rugby-fauteuil du Niort Rugby Club a donc réussi son incroyable pari, celui de réaliser un tour de France à vélo à travers un périple de 2200 kms répartis sur 27 étapes. Au bout de la fatigue, il conclut de la plus belle des manières une aventure commencée le 12 octobre dernier à Niort, fief de son club de rugby-fauteuil qui a contribué à lui donner la foi de croire à nouveau en lui et en ses capacités après les bouleversements causés par la maladie.

De nombreux soutiens

Mardi, Franzy a donc gagné son pari. Entouré de ses amis, de sa famille, de ses coéquipiers, des membres du club cyclotouriste de la Crèche, qui lui a permis de se préparer grâce à un entraînement de longue haleine qui aura duré plus de deux ans, le jeune champion a prouvé que le handicap n’était pas un frein et qu’il fallait croire en ses rêves. Surtout, Franzy a pu se rendre compte de l’incroyable élan de solidarité que son projet avait suscité. Outre le club cyclotouriste de la Crèche, le Niort Rugby Club et ses partenaires, qui font partie des premiers et des plus importants soutiens du défi, Franzy a pu compter sur la mobilisation de beaucoup d’acteurs du rugby et notamment de l’Ucraf (Union des club de rugby amateur français) qui a engagé son réseau et ses clubs adhérents pour rendre le parcours de Franzy plus agréable. Ainsi, le sportif a pu profiter de haltes et de repos dans de nombreux clubs, tous très sensibles au projet hors norme du jeune homme.

Franzy se souviendra sans doute longtemps de sa halte au sein des infrastructures du Thau-Frontignan ou encore à Nuits-Saint-Georges, où il s’est vu remettre le maillot des "Blacks Chairs", le club de rugby-fauteuil local, où évolue Corentin Le Guen, joueur sélectionné pour les jeux Olympiques. Un maillot qui viendra rejoindre celui de l’équipe fanion de Niort, qui évolue en Fédérale 1, et dont les joueurs ont tenu à témoigner de leur soutien à Franzy. Grâce à la mobilisation de tous et à son incroyable détermination, Franzy Rabin vient de faire un joli pied de nez à la fatalité. Bravo champion !