Haddad absent trois mois, Provence Rugby s'impose en amical... Les cinq infos de ce vendredi

Après la suspension pour six semaines de Will Skelton, La Rochelle encaisse un nouveau coup dur au sein de son pack. Matthias Haddad s'est fait opérer du genou gauche et sera indisponible pour une durée de trois mois, et manquera donc le début du championnat (3 septembre). Le prometteur troisième ligne maritime a été l'une des plus belles révélations de la saison dernière.

Retournement de situation total pour Provence Rugby. Pour leur deuxième match amical face à Carcassonne, ce jeudi, les Provençaux étaient menés 13-0 et l'ont finalement remporté 25-13 pour s'adjuger une deuxième victoire dans leur préparation estivale. Le jeune ailier Nadir Bouhedjeur a notamment signé un triplé, tandis que Massip et McPhillips ont enquillé les points face aux perches.

Énième épisode dans le feuilleton biarrot. Le pôle juridique de la LNR a ordonné ce vendredi le blocage de toutes les licences, professionnelles et amateures, du Biarritz olympique. Un blocage dû en raison de la dette de l’association "Biarritz olympique rugby amateur" envers la Fédération française de rugby. Cité par Sud Ouest, le bureau directeur confesse qu’il n’est pas possible à l’heure actuelle pour le BO de s’acquitter de ses dettes. En cause, les dirigeants ont déjà bouclé le budget prévisionnel pour l’association.

Comme prévu, Colomiers rugby s'est tourné vers Andrew Ready pour remplacer Youssef Saaidia, suspendu provisoirement pour un contrôle anti-dopage positif. Le talonneur australien débarque donc à Colomiers avec une forte expérience du Super Rugby (trois saisons à la Western Force) et viendra compenser la perte de Saaidia.

Après une intersaison riche en nouvelles signatures, l'Aviron bayonnais se charge également de solidifier son avenir. Le club basque a annoncé ce vendredi la prolongation de Tevita Tatafu. Le jeune pilier de 19 ans est désormais lié à Bayonne jusqu'en 2026, preuve que les bleu et blanc comptent sur leur prometteur pilier pour l'avenir.