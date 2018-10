Guirado vers Montpellier, le Leinster surpuissant... Les 5 infos du vendredi 12 octobre

Guirado, direction Montpellier !

Changement de cap pour le capitaine de l'Equipe de France Guilhem Guirado. Comme révélé dans nos colonnes, le talonneur quittera bien la Rade et le RCT à la fin de la saison et rejoindra Vern Cotter et le MHR. Les deux camps sont tombés d'accord sur un contrat de 3 ans pour le joueur de 32 ans.

Le Leinster impressionne déjà !

Favori de cette nouvelle édition de la Champions Cup, le Leinster a marqué un grand coup d'entrée contre les Wasps en les humilant 52 à 3. 8 essais ont été marqués par les Irlandais durant le match dont 3 en moins de 10 minutes. L'autre match de la "poule de la mort" opposera Bath et Toulouse samedi 13 octobre à 14h.

3 mois d'indisponibilité pour Launchbury et Robson

Gros coup dur pour les Wasps et surtout pour le XV de la Rose. Le seconde-ligne Joe Lauchbury va subir une opération du genou après s'être bléssé face à Leicester. Pour le demi de mêlée Dan Robson, ce sera quant à lui la cheville qui sera opérée. La durée d'indisponibilité des deux internationaux s'évaluerait à environ 12 semaines.

Brits sort de sa retraite

Le talonneur Schalk Brits, après avoir annoncé sa retraite en mai dernier va se lancer un dernier défi, celui de disputer la Coupe du Monde au Japon. Pour se faire, le sud-africain et la franchise des Stormers pour laquelle il a déjà joué de 2006 à 2009, sont sur le point de tomber d'accord. Il avait été également approché par la franchise des Bulls.

Création d'un comité de pilotage des équipes de France

Comme le révèlent nos confrères de l'Equipe, un comité de pilotage des différentes équipes de France va être instauré. Celui-ci évoluera au sein de la convention FFR-LNR 2018-2023. Ce comité, présidé par Eric de Cromières, président de Clermont, sera notamment supervisé par le président du Stade Toulousain Didier Lacroix, et le directeur général de la Ligue Emmanuel Eschalier. Celui-ci devra se pencher sur l'ensemble des thématiques liées aux différentes équipes de France.