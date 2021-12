"Gueules de rugby", un ancien arrière de Clermont à la manœuvre

Ça s'appelle "Gueules de rugby", c'est une publication qui met en valeur les figures de notre sport avec des photos de grandes personnalités, alliées à des reportages et des entretiens. Plus de 400 rencontres quand même. La première édition s'était vendue à 20 000 exemplaires. Le deuxième tome vient de sortir avec Jean-François Tordo en couverture. Derrière cet ouvrage, s'affairent plusieurs passionnés dont Jean-Pierre Pagès, vrai père du projet, mais aussi un nom assez connu, Gilles Darlet, ancien arrière de Clermont. finaliste du championnat en 1994. "J'ai perdu trois finales, en championnat, en Du-Manoir et en Coupe Moga".

Comme Philippe Saint-André, il est originaire de Romans sur Isère, vrai fief du rugby rhônalpin. Il s'est toujours intéressé à l'histoire de son sport. "Mon père était déjà passionné, il a fait toute sa carrière à Romans, son seul club. Il est l'un des rare à avoir joué devant et derrière. Je suis rempli de la culture rugby." Un tome de " Gueule de rugby " représente environ huit mois de travail, tout un parcours pour aller à la rencontre des gens. Puis, pour le montage final, Jean-Pierre s'enferme pendant un mois et demi.

Il nous rappelle que ces ouvrages sont en fait une « quadrilogie », une série de quatre tomes destinée à atteindre en 2023 le cap des... 2023 portraits. "Des gens connus, mais pas uniquement. Le rugby ce sont aussi des anonymes..." Gilles Darlet s'est retrouvé dans cette aventure par hasard, après sa rencontre avec Jean-Pierre Pagès justement : "Ça s'est passé il y a deux ans et demi. Puis il m'a sollicité en m'expliquant qu'il voulait partager son aventure. Il m'a proposé de le rejoindre, chose que j'ai faite avec beaucoup d'entrain et beaucoup de plaisir. Jean-Pierre s'occupe des portraits et des entretiens. Moi je lui sers d'entremetteur dans le monde de l'ovale, je m'occupe aussi avec lui de la commercialisation et des contacts avec les partenaires"

" Il est clair que j'ai envie de travailler dans la communication et le monde du rugby "

Ce projet n'est pas un travail à plein temps pour Gilles Darlet. Après la fin de sa carrière en 2023, il a travaillé comme directeur commercial à la Caisse d'Epargne pendant 23 ans. Puis il a géré des agences d'intérim en association avec un autre ancien joueur. "Mais depuis deux mois, je me suis mis en stand-by, pour faire le point sur ce que j'ai envie de faire pendant les années qui me restent à travailler. Il est clair que j'ai envie de travailler dans la communication et le monde du rugby"

En parallèle de la quadrilogie, Jean-Pierre Pagès, Gilles Darlet nourrissent un projet ; un ouvrage sur les cent légendes du rugby mondial et de la Coupe du Monde. Nous allons partir pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande notamment, avec Fanny Altrad et Jamie Cudmore qui va nous aider pour manier la langue anglaise.

Les exemplaires de "Gueules de rugby" sont disponibles sur le site internet : https://www.gueulesdurugby.com/