Gruissan Beach Rugby - Pluvieux mais heureux !

Qui n’a jamais eu à faire son mea-culpa ? En préconisant de prendre la crème solaire en amont du week-end de Beach Rugby à Gruissan, nous avions été sans doute un peu trop optimistes. Car, s’il est vrai que l’événement devait avoir lieu sur les deux journées de samedi et dimanche derniers, il n’a pu se tenir correctement uniquement le dimanche. En effet, les trombes d’eau continues qui se sont abattues samedi après-midi sur la cité Audoise ont entraîné la suspension du tournoi. Pour autant, les joueurs et joueuses, eux, avaient l’air de bien s’amuser malgré la pluie battante.

Christophe, venu pour la seconde année consécutive avec ses amis de la région nîmoise, le reconnaît : "Avec cette pluie continue, le sable est plus dur, au niveau des appuis c’est quand même plus simple. Après, je dois vous avouer que c’est encore plus physique que l’an dernier avec un temps clément". De son côté, Émilie, capitaine d’une des équipes féminines de l’Aviron Gruissanais, et présente pour la première fois au GBR, relativise : "Pluie ou pas, on reste motivées. Nous sommes plus que fières de voir qu’autant de femmes et de jeunes filles aient répondu présent cette année. D’ailleurs, c’est également super que la marraine soit Gaëlle Hermet, sa présence est le symbole que le rugby féminin se développe et prend de l’importance."

De leur côté, les enfants eux aussi étaient à la fête avec le mini-tournoi de dimanche où les plus jeunes ont pu s’initier à la pratique du Beach Rugby. Le tout, avant d’aller faire signer des autographes et faire quelques selfies avec la marraine, Hans N’Kinsi le deuxième ligne fraîchement arrivé à Castres, l’ancien maori All Black Stephen Brett, ainsi que Charlotte Torres, membre de l’équipe de France féminine de VII.

Pour le maire de la ville Didier Codorniou, cette édition 2019 est une réussite : "Ce que j’aime bien, c’est l’ambiance. Ça joue, c’est sérieux, sans oublier l’esprit de la troisième mi-temps. D’année en année, il y a de plus en plus de partenaires, de plus en plus d’équipes, et les jeunes viennent nombreux de toutes les régions de France."

Lever du trophée au Gruissan Beach RugbyOther Agency

Les Roosters et les Patchaku sacrés

Et sinon, du côté du sable et du rugby à proprement parler, la journée de dimanche a été rythmée, et venteuse. Les rafales enregistrées à plus de 80 km/h n’ont pas empêché le déroulement de la finale Cup masculine, qui opposait les "Roosters" venus de la Drôme, aux "Gruissanots", locaux de l’étape. À l’arrivée, le succès 1-0 des Drômois, sur un exploit personnel de leur capitaine Romain Ollier, leur offre un sacre qui enchante son coéquipier Baptiste Payolle : "On avait passé l’après-midi à faire la bringue suite à l’arrêt du tournoi samedi, mais on a su se montrer concentré et performant le lendemain (rires). Et même si le vent a été problématique pour les joueurs au niveau de la transmission, on a pris énormément de plaisir à jouer tous ensemble dans une bonne ambiance."

Mieux encore, ce succès leur permettra de venir défendre leurs couleurs lors du championnat de France de Beach Rugby, dont la finale aura lieu samedi 3 août prochain, toujours sur la plage des Chalets de Gruissan. "On revient ici en août avec l’objectif de terminer dans le dernier carré, même si on a conscience que le niveau risque d’être plus relevé lors de ces championnats de France" lâche un Baptiste Payolle ambitieux.

Chez les filles, en finale de la Cup, l’équipe des « Patchaku » venue de Carbonne (31) s’est imposée sur le score de 3-1 face à « Sud Esca » de Gruissan. Mathilde Bertin, vainqueur avec ses copines des Patchaku, analyse cette performance : "Cela fait deux ans que l’on participe à ce tournoi sur Gruissan, le reste de l’année on joue à quinze. On va toutes aux championnats de France pour s’amuser et défendre nos couleurs et pourquoi pas ramener le trophée. D’un autre côté, il est vrai qu’on aborde cette nouvelle étape avec de l’étonnement et de la joie, car on ne s’attendait pas du tout à l’emporter ce week-end." Tous les voyants sont donc au vert pour réaliser un exploit le 3 août, et prolonger le rêve éveillé.

Par Samuel Cadène