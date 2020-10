Grill : "Les gardes à vue ont peut-être aidé Bernard Laporte..."

Au lendemain de l'élection, que ressentez-vous ?

Notre discours a été entendu, quoi qu'on en dise. Franchement, je n'imaginais pas qu'il y aurait match comme il y a eu match, samedi : en nombre de clubs (les clubs, selon leur nombre de licenciés et leur division, ne rassemblent pas le même nombre de voix, N.D.L.R.), je pense que nous sommes même devant. […] Désormais, je vais m'investir à fond dans le combat des Ligues, défendre ma place en Île-de-France. Nous aurons surtout neuf élus dans le comité directeur : notre voix sera plus audible.

Vous étudiez la possibilité d'un recours. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y ait pu avoir des irrégularités ?

A "Ovale Ensemble", nous nous sommes abstenus de toute campagne à partir de mardi minuit, comme le code électoral le prévoyait. Il y a visiblement eu, de l'autre côté, des posts Facebook, des envois d'emails et des coups de fil, après ce couvre-feu. Est-ce qu'il y a matière à recours ou pas ? Je sais que le rugby a besoin de plus de sérénité mais je me pose des questions. […] Il y a aussi eu l'intervention de Fabien Galthié (le sélectionneur s'était déclaré en faveur de Bernard Laporte, N.D.L.R.) qui est normalement astreint à un devoir de réserve en tant que salarié de la FFR, ou des communications de la fédération dans la dernière ligne droite (au sujet de la croissance des licenciés, N.D.L.R.). Tous ces sujets là sont des faisceaux convergents. Nous trancherons la question du recours avant la fin de la semaine.

Vous devrez, comme Bernard Laporte, présenter vos comptes de campagne à qui de droit.

(il coupe) Il n'y a pas de secret là-dessus. De notre côté, on a levé 100 000 euros par des dons et une cagnotte Leetchi. Individuellement, les dons étaient plafonnés à 10 000 euros, histoire de ne pas être redevable de quoi que ce soit.

Vous n'avez jamais surfé sur l'épisode des gardes à vue. Pourquoi ?

Je reste persuadé que dire du mal des gens du rugby fait mal au rugby, in fine. Surtout, je crois en la présomption d'innocence et je n'ai jamais eu envie d'agresser les personnes à titre individuel.

Avez-vous oui ou non été à l'origine d'un complot ayant débouché sur les gardes à vue ?

Il y a quelques mois, j'étais connu de ma seule mère et aujourd'hui, je serais soudainement capable de manipuler la presse, la justice et le CAC 40. C'est une grande plaisanterie, tout ça... Et ça fait partie des excès détestables de cette campagne...

L'épisode des gardes à vue, malgré tout, vous a-t-il fait gagner du terrain dans la dernière ligne droite ?

D'après les retours que j'ai, non. Avant cet épisode, j'avais même des relevés qui me donnaient devant. Les gardes à vue ont donc peut-être même aidé Bernard Laporte, allez savoir...

Vous avez visité 230 clubs français. Avez-vous gardé une anecdote particulière de ce tour de France ?

Des anecdotes, j'en ai assez gardé pour pouvoir écrire un livre. La plus belle concerne le Rugby Club des Weppes, une équipe du Nord s'étant montée il y a une dizaine d'années. Dans l'Algeco qui leur servait de siège, je suis tombé sur une photo colorisée de la Première Guerre Mondiale, datée du 18 juillet 1916 et montrant des soldats australiens jouant au rugby sur le terrain de Weppes. Le lendemain, 5000 combattants de ce même pays tombaient sous les balles allemandes, sur le terrain où joue aujourd'hui le RC Weppes. Ce furent les pires 48 heures de l'histoire militaire australienne. Il y a quelques années, les dirigeants ont même retrouvé une tombe à quelques encablures de leur lieu d'entraînement et sont entrés en contacts avec la famille du défunt. Cette histoire m'a mis les frissons...