Grill, le candidat d'opposition, décrit "un rugby français en crise"

Vous n'êtes pas sans savoir que la prochaine élection fédérale est fixée au 3 octobre 2020 et que jusqu'ici, deux listes se sont aujourd'hui déclarées : celle du président en place Bernard Laporte et celle, dite d'opposition, menée par l'élu d'Ile de France Florian Grill et comptant en son sein des personnalités telles Serge Blanco, Eric Champ, Jean-Marc Lhermet, Jean-Michel Gonzalez ou encore Abdelatif Benazzi. Mercredi après-midi, dans une brasserie du dixième arrondissement parisien, le collectif Ovale Ensemble avait donc réuni la presse afin d'exposer ses craintes actuelles et dévoiler les grandes lignes de son programme.

BMW parti... Sodexo aussi ?

En préambule, Florian Grill a d'abord rappelé les problèmes majeurs d'un rugby français qu'il estime "en crise". "Nous souffrons d'abord d'une baisse de 24 % de licenciés dans les écoles de rugby depuis trois ans et au final, les fusions se multiplient. Ensuite, la masse salariale de la FFR a augmenté de 65 % en trois ans, soit 12 millions d'euros, c'est énorme ! Les affluences, elles, sont en chute libre et les partenaires financiers partent les uns après les autres : BMW a quitté le iron fédéral et j'ai récemment appris que la multinationale Sodexo quittait elle-aussi le giron du Groupement d'Intérêt Economique de France 2023".

Dans la foulée, le candidat Grill a déplacé le dossier sur le plan international, s'inquiétant notamment du fait que le Tournoi des 6 Nations devrait prochainement être vendu à un fonds d'investissement britannique nommé CVC : "Un fonds d'investissement, ça achète et ça revend. Nous faisons entrer le rugby dans une bulle spéculative et en ce sens, je regrette que le président Laporte n'ait pas même esquissé le sujet en comité directeur ; lui siège pourtant au comité des 6 Nations par le seul pouvoir des clubs amateurs français et si CVC s'emparait du Tournoi sans que le monde amateur en ait été informé au préalable, ce serait un déni de démocratie"

Passée cette logue introduction, Florian Grill et ses partenaires ont alors exposé les grandes lignes de leur programme : d'abord, la liste d'opposition souhaite revoir un maillage du territoire qui a selon elle coupé les clubs de leur référent local, créer un corps bénévole de conseillers administratifs bénévoles aptes à aider les clubs dans leurs démarches administratives, donner la priorité au recrutement dans les écoles (le budget consacré au sport scolaire est aujourd'hui limité à 300 000 euros) ou encore doubler le nombre de clubs de rugby féminin. A noter, enfin, que le tour de France d'Ovale Ensemble, comptant au bas mot 200 dates, débutera mercredi 18 septembre à Pont-du-Chateau, en Auvergne.