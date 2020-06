Goze prêt à déclarer la guerre, un All Black prolonge... Les 5 infos de ce lundi

Si le Top 14 est touché, Goze déclarera la guerre

Alors que les instances internationales et les clubs se réunissaient hier à Dublin pour évoquer notamment l'harmonisation des calendriers, la LNR et son président ont peur d'un chamboulement du Top 14. Dans un document que les présidents de clubs ont reçu ce vendredi, il est écrit : "les différentes options proposées par World Rugby pourraient impacter les revenus du rugby professionnel français à hauteur de 30 à 40 % (soit entre 130 et 165 millions d’euros de revenus en moins)." Goze a rencontré "physiquement" Bernard Laporte, vice-président de World Rugby, pour évoquer le dossier, et l'a prévenu : "si vous touchez aux intérêts du Top 14, ce sera la guerre."

Nouvelle-Zélande : Tuipulotu jusqu'en 2023

Le deuxième ligne des All Blacks Patrick Tuipulotu a prolongé son contrat jusqu'en 2023, après la Coupe du monde en France, a annoncé lundi la Fédération néo-zélandaise de rugby. Tuipulotu (27 ans, 30 sélections), également capitaine des Blues en Super Rugby, a disputé la Coupe du monde 2019 au Japon avec les All Blacks. "C'est une nouvelle fantastique pour New Zealand Rugby et pour les Blues, s'est félicité le sélectionneur des All Blacks Ian Foster. Patrick a grandi ces dernières années, sur et en dehors du terrain, en tant que joueur et leader".

Coupe du monde 2019 - Patrick Tuipulotu Nouvelle-Zélande) face aux SamoaIcon Sport

L'UBB reprend enfin l'entraînement avec ballon

L'UBB a donc repris l'entraînementLe 1er juin, les joueurs se sont retrouvés au CEVA campus et le coach Christophe Urios a pu les retrouver souvent "un par un" pour s'entretenir avec eux, la préparation physique se faisant par groupes de quatre. "Je n'ai pas constaté de prise de poids particulière, notait le manager bordelais. Durant le confinement, on a beaucoup utilisé l'application Zoom avec une fois par semaine, une grande réunion collégiale." Les premiers jours ont donc constitué une sorte de "phase 1". La "phase 2" va démarrer cette semaine avec le retour des skills : enfin du ballon pour les joueurs.

Le Stade français signe un espoir massicois

Le club parisien a annoncé une nouvelle recrue. Il s'agit du jeune pilier de Massy Thomas Crétu (18 ans). International U18, il rejoint le centre de formation du Stade français jusqu'en 2022. "Thomas, c'est un diamant brut. On a décelé chez lui un très bon caractère pour apprendre et continuer de se développer pour viser le plus haut niveau", a déclaré à son sujet le directeur de la formation parisienne Pascal Papé.

Scarlets : quatre jeunes prometteurs intègrent l'académie

La franchise galloise de Llanelli a annoncé ce jeudi qu'elle intégrait la saison prochaine quatre jeunes à son centre de formation. Le numéro 8 Luca Giannini, le demi d'ouverture Tal Rees, le centre Iestyn Gwilliam et l'arrière Josh Hataway, tous joueurs des U16 des Scarlets cette saison, font ainsi partie intégrante du futur de l'équipe galloise.