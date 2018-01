Gosper : "On veut que 2023 soit la plus belle Coupe du monde de tous les temps"

Situé à deux pas du grand Opéra de Paris, le luxueux hôtel Intercontinental offrait un cadre propice au dégel entre les vainqueurs de la campagne pour le Mondial 2023 et World Rugby. Un peu moins de deux mois après le verdict des urnes, qui a déjugé l’instance souveraine du rugby mondial pour offrir la Coupe du monde à la France, s’est tenue la première réunion de travail pour le suivi d’organisation de l’évènement, sur fond de réchauffement diplomatique.

La page serait tournée, comme le jure le patron de World Rugby Brett Gosper : "Il n’y a pas de processus de normalisation ou de réchauffement. On s’entend bien et on travaille ensemble sur plein de dossiers. On connaît par ailleurs Claude Atcher depuis très longtemps. Il y avait un système de scoring pour l’attribution de la Coupe du monde. Aujourd’hui, elle est attribuée à la France et nous sommes dans une autre phase, celle de l’organisation".

Bill Beaumont, président de World Rugby et Bernard Laporte, président de la FFR, lors de l'attribution du Mondial 2023 à la France, le 15 novembre 2017, à LondresGetty Images

Travailler main dans la main pour assurer le succès de France 2023

Comme pour mieux affirmer ce retour à des relations apaisées, Bernard Laporte (président de la FFR), Claude Atcher (directeur de la campagne France 2023), Brett Gosper (président de World Rugby) et Alan Gilpin (directeur des phases finales des coupes du monde) ont fait une belle photo de famille pour cette première réunion, qui sera suivie d’autres tous les deux mois. "Il y a un comité de coordination sur le même modèle que ce que fait le CIO pour les Jeux Olympiques, précise Gosper. Il s’agit de s’assurer que les trains arrivent à l’heure, que l’aspect budgétaire est bien cadré et que toutes les parties collaborent bien. Comme nos amis français, on veut que cette Coupe du monde 2023 soit la plus belle de tous les temps. Pour cela, il faudra bien-sûr apprendre des éditions précédentes".

Et Claude Atcher de conclure : "Le succès de l’organisation de cet évènement repose sur trois piliers : la fédération française, World Rugby et l’état. Entre les trois, il ne doit même pas y avoir l’épaisseur d’une feuille de papier à cigarette". Où le retour promis d’une entente cordiale après les remous de novembre.