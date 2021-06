Godignon rebondit à Rouen, Folau en justice... Ce qu'il ne fallait pas manquer vendredi

Godignon fonce à Rouen

L'ancien entraîneur de Peu Nicolas Godignon s'est engagé avec Rouen pour deux ans, a annoncé le club normand sur ses réseaux sociaux. Celui qui succède à l'historique Richard Hill cherche encore concernant la composition de son staff. "Je suis vraiment ravi de rejoindre le Rouen Normandie Rugby, et fier de m’inscrire dans le projet de tout un territoire, de toute une région et de toute une ville."

Folau traîne en justice une ligue de rugby australienne

L'ancien international australien Israel Folau a décidé de poursuivre jeudi la Ligue de rugby du Queensland (QRL), qui selon lui l'empêche de jouer pour un club de cette province australienne, a annoncé son avocat. Pour rappel, Folau avait été au cœur d'un scandale en Australie après des propos homophobes. "Israël, comme tout autre Australien, a le droit de subvenir aux besoins de sa famille. Tout ce qu'il veut, c'est avoir la possibilité de revenir au jeu qu'il aime, de jouer aux côtés de ses frères", a justifié dans un communiqué son avocat Sam Iskander.

O'Brien s'engage avec Exeter

Les Chiefs ont annoncé ce vendredi la signature du centre du Connacht Sean O'Brien (homonyme du troisième ligne capé chez les Lions). À 23 ans, l'Irlandais vient encore étoffer un peu plus l'effectif du club anglais, actuellement deuxième de Premiership. "J'ai passé du bon temps au Connacht, mais il est temps pour moi de découvrir la Premiership", a-t-il annoncé.

Williams prolonge à Cardiff

Thomos Williams, international gallois, a prolongé son contrat avec les Cardiff Blues, a annoncé le club sur ses réseaux sociaux. À 26 ans et 22 sélections Williams veut concurrencer des équipes comme le Munster avec son club formateur.

Saracens : imbroglio autour de la finale d’accession

La finale d'accession qui doit opposer les Saracens à Ealing dans une confrontation aller-retour, est sous tension. Les Trailfinders sont actuellement classés premiers, suivis par les Saracens. Et c’est là que les choses se corsent. Le week-end dernier, les Saracens devaient rencontrer Hartpury. En raison de cas de covid détectés chez ces derniers, le match a été annulé et la commission des litiges du championnat a décidé d’une nullité de la rencontre et qu’aucun ne serait alors attribué aux clubs concernés. Le directeur du rugby des Saracens Mark McCall a alors menacé la commission de faire appel. La situation comptable ayant pour conséquence de favoriser les Ealing Trailfinders en recevant lors du deuxième match décisif de la finale. Les Saracens ont semble-t-il obtenu gain de cause puisque décision a été prise de leur accorder le match retour à domicile.