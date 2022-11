Geraci opéré, la compo probable des Bleus... Les 5 infos de ce mercredi

Le 2e ligne international de Lyon, Killian Geraci, a été opéré mardi d'une lésion au ménisque du genou droit et sera indisponible trois mois, a-t-on appris de sources médicales. Le joueur s'était blessé au cours de l'échauffement du match France-Australie, le 5 novembre 2022 et le corps médical craignait une rechute de son opération au ligament croisé antérieur du genou droit en janvier 2022. Geraci avait fait son retour à l'occasion de la cinquième journée de Top 14 contre le Stade français après quasiment neuf mois d'absence.

Moins d'un an avant le match d'ouverture qui opposera les Bleus aux All Blacks, on connaît quasiment toutes les équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2023. Les dix-neuf formations savent déjà où elles seront basées. Le dernier camp de base, lui sera annoncé après la qualification du Portugal ou des Etats-Unis. Voici la liste des villes qui auront l'honneur d'accueillir une sélection.

Le troisième ligne Charlie Francoz et le pilier droit Lasha Tabidze vont être opérés cette semaine et être éloignés des terrains pour un moment. Deux grosses pertes pour le Biarritz olympique à quelques heures de se rendre à Massy. Au rayon des bonnes nouvelles dans les rangs biarrots, François Vergnaud (25 ans), va effectuer son retour ce week-end et disputer son premier match de la saison. Il viendra pallier l’absence d’Auguste Cadot, blessé au coude et éloigné des terrains deux semaines.

Mercredi après-midi, au CNR de Marcoussis, les coéquipiers de Charles Ollivon ont effectué le premier entraînement collectif de la semaine. Celui-ci a partiellement permis de lever les doutes nés de l’hécatombe de blessures ayant suivi le match face à l’Afrique du Sud. Pour remplacer Antoine Dupont derrière la mêlée tricolore, c’est Maxime Lucu, très bon lors de son entrée en jeu au Vélodrome, qui est évidemment pressenti et dimanche après-midi, au Stadium, le Lyonnais Baptiste Couilloud devrait donc lui succéder en fin de match.

Comme annoncé ce lundi dans les colonnes de Midi Olympique, Tom Willis est officiellement bordelais. Le club vient d'annoncer l'arrivée du troisième ligne en provenance des Wasps, en qualité de joueur additionnel jusqu’à la fin de la saison. L'arrivée de l'Anglais est une très bonne nouvelle pour le club, qui vient juste de se séparer de son entraîneur Christophe Urios et qui pointe à la onzième place du classement de Top 14.