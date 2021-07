Garbisi au MHR, l'USAP officialise quatre recrues... Les 5 infos de ce vendredi

Garbisi à Montpellier pour deux ans

Paolo Garbisi (21 ans, 10 sélections) signe au MHR pour deux saisons. Véritable joyaux, l'ouvreur international italien est une recrue pertinente pour des héraultais qui cherchent à exploiter leur potentiel offensif.

Philippe SAINT-ANDRÉ : "Paolo, a été le meilleur joueur italien du dernier tournoi des 6 Nations. C’est un peu la pépite du rugby italien. Il a voulu vraiment prendre le challenge de vouloir progresser et de jouer dans un grand club. Nous avec le départ d’Alex Lozowski et de Goosen, nous avions vraiment besoin d’un joueur comme lui, capable de jouer 10, 12, 15, buteur. Et donc nous sommes très contents d’avoir Paolo pendant 2 ans ici. Il a vraiment envie de venir avec nous, grandir, s’entraîner dans une structure professionnelle, même s’il reste dans le double projet parce qu’il va continuer ses études et qui vient en contrat espoir."

Perpignan officialise quatre recrues...

Comme évoqué ce vendredi dans Midi Olympique, l'USAP se renforce avec les arrivées de Tevita Cabuvati (33 ans), Andrei Mahu (29 ans) et Brayden Williame (28 ans). Bruno Rolland, le directeur général de l'Usap, a confirmé dans L'Indépendant les signatures du deuxième ligne des Harlequins pour deux ans, de celui des London Irish pour une saison et du trois-quarts treiziste fidjien pour trois saisons.

...dont Ugena, libéré par la Section paloise

Comme annoncé, la Section Paloise libère Matthieu Ugena, tandis qu'il lui restait une année de contrat. Le troisième ligne de 25 ans se lance un nouveau défi et s'engage chez le promu Perpignan. Il cherchera à obtenir davantage de temps de jeu qu'au sein de son club précédent (7 titularisations en Top 14, 2 en Challenge Cup).

Biarritz recrute encore

Très actif sur le marché des transferts, le BO officialise l'arrivée du demi de mêlée argentin Tomás Cubelli (32 ans, 76 sélections avec les Pumas) et celle du jeune pilier Quentin Samaran, en provenance de Béziers. Le joueur âgé de 23 ans a signé un contrat de deux saisons dans le club basque.

Géorgie - Ecosse annulé

Le test match entre la Géorgie et l’Ecosse, programmé le 17 juillet à Tbilissi, a été annulé après plusieurs cas de Covid-19 dans les rangs des joueurs géorgiens, a annoncé vendredi la Fédération écossaise de rugby.