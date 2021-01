Garbajosa écarté, des cas de Covid au sein de la Section paloise... Les 5 infos du week-end

Garbajosa écarté du MHR

La défaite concédée par le MHR ce samedi face au Stade toulousain aura été fatale au manager des Cistes Xavier Garbajosa. En effet, ce dernier a été écarté de son poste alors que Montpellier est actuellement à l'avant dernière place du championnat avec sept défaites en dix rencontres. C'est l'ancien sélectionneur du XV de France Phillipe Saint-André, qui était déjà présent au sein du club, qui prend sa place. Jean-Baptiste Elissalde et Olivier Azam gardent leur poste d'adjoint.

Bayonne touché par la souche britannique du Coronavirus...

Frappé de plein fouet par le Coronavirus depuis un match de Challenge Cup disputé face à Leicester à la mi-décembre, l'Aviron bayonnais n'a pas disputé ses matchs prévus face à Castres et à Pau. Ce samedi, le club a annoncé être touché par la souche du virus venue de Grande-Bretagne et qui serait plus virulente que la souche connue depuis plusieurs mois. Le club reste donc fermé sans aucune activité jusqu'au 6 janvier et la rencontre prévue vendredi prochain contre Toulon semble impossible à jouer.

... ne disputera pas la fin de la Challenge Cup

Dans la foulée de cette nouvelle, le club basque a annoncé qu'il ne veut pas disputer les deux derniers matchs qu'il lui reste à jouer en Challenge Cup à Leicester et face aux Italiens de Zebre à Jean-Dauger les 15 et 22 janvier. Si le match contre Toulon ne se déroule pas, Bayonne devrait retrouver les terrains en compétition officielle que le 30 janvier prochain pour la réception de la lanterne rouge Agen

Pau touché par la Covid-19

Dans un communiqué paru ce dimanche, la Section paloise a affirmé avoir eu plusieurs cas de Covid-19 dans son effectif durant la semaine. L'un de ces cas a été décelé chez un joueur qui avait disputé la dernière rencontre de la Section face au Stade français lors du Boxing Day. Après une nouvelle vague de test, tous les joueurs sont revenus négatifs mais cela n'a pas empêché l'arrêt des entraînements au sein du club. Des analyses sont en cours pour savoir s'il pourrait s'agir de la souche "britannique" du virus qui touche notamment l'Aviron Bayonnais contre qui Pau devait justement jouer ce week-end. La prochaine rencontre contre Clermont est d'ores et déjà sous la menace d'un report.

Philippart arrête sa carrière

L'infomation est tombée hier dans la soirée. Le pilier de Perpignan Terry Philippart a annoncé via son compte Instagram l'arrêt immédiat de sa carrière pour des "raisons de santé". Une bien triste nouvelle pour celui qui disputait sa première saison en pays catalan et qui avait pris part à dix rencontres dont quatre titularisations. Le joueur de 28 ans était avant cela passé par Montauban pendant cinq saisons avant d'aller à Nevers pour trois saisons avant donc d'atterrir dans le sud de la France.